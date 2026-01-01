В Забайкалье нашли девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала

01 января 2026, 08:09

Фото: iStock/Fedorovekb

Двенадцатилетнюю девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала в Забайкалье, нашли в первый день 2026 года. Об этом сообщили в СУСК России по Забайкальскому краю.