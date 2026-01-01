В Забайкалье нашли девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала
Двенадцатилетнюю девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала в Забайкалье, нашли в первый день 2026 года. Об этом сообщили в СУСК России по Забайкальскому краю.
Инцидент произошёл в городе Могоча Забайкальского края. Девочка в безопасности, с ней работают сотрудники Следственного комитета.
В настоящее время правоохранители проводят проверку. 12-летняя школьница пропала 31 декабря, когда вышла из дома вынести мусор. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
