28 августа 2025, 21:54

Daily Mail: Наркодилер в Таиланде выстрелил в туриста-должника за мариухану

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В Таиланде дилер по продаже наркотиков выстрелил в руку туриста, который задолжал ему за марихуану, сообщает Daily Mail.