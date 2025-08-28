Наркодилер в Таиланде выстрелил в туриста-должника за мариухану
В Таиланде дилер по продаже наркотиков выстрелил в руку туриста, который задолжал ему за марихуану, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл вечером 26 августа на улице возле отеля в провинции Мэхонгсон. 25‑летний британец Эйден Джей Макдональд случайно врезался на байке в 40‑летнего Китинана Пантарака, после чего между ними возник конфликт. Во время ссоры таец достал оружие и выстрелил туристу в руку, затем отвез пострадавшего в больницу и скрылся с места происшествия.
Пантарака вскоре задержали у него дома. По его словам, британец покупал у него марихуану примерно две недели и задолжал 2,5 тысячи бат (около 6,2 тысячи рублей). Сообщается, что жизни туриста ничего не угрожает.
Ранее в Таиланде был зафиксирован другой эпизод с участием иностранца: на пляже Най Хан на острове Пхукет турист плюнул в спасателя, а затем вместе с членами своей семьи избил его — нападение попало на видео, где видно, как несколько человек, подойдя к спасателю, повалили его на землю и избивают.
