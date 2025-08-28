Россиянин из ревности выстрелил в грудь сопернику и устроил погоню в регионе

28 августа 2025, 20:44

Мужчина из ревности начал погоню и стрельбу под Воронежем

Фото: istockphoto/Motortion

Житель Аннинского района устроил погоню по воронежской трассе и стрелял в соперника, сообщает следственное управление СК РФ по региону.