Достижения.рф

Россиянин из ревности выстрелил в грудь сопернику и устроил погоню в регионе

Мужчина из ревности начал погоню и стрельбу под Воронежем
Фото: istockphoto/Motortion

Житель Аннинского района устроил погоню по воронежской трассе и стрелял в соперника, сообщает следственное управление СК РФ по региону.



По версии следствия, 51‑летний мужчина приехал в гости к знакомой и, увидев, как женщина выходит из машины односельчанина, в порыве ревности бросился в погоню. Догнав автомобиль на трассе, злоумышленник выстрелил водителю в грудь.

Раненый смог скрыться и обратиться за медпомощью. По факту возбуждено уголовное дело о покушении, материалы в суд уже направлены.

Ранее в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. По данным следствия, женщина вместе с соседом распивала спиртное, затем к ним присоединился обвиняемый. Выйдя покурить и вернувшись, он застал возлюбленную в постели с соседом и, охваченный ревностью, схватил мухобойку и избил обоих.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0