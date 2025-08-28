Россиянин из ревности выстрелил в грудь сопернику и устроил погоню в регионе
Житель Аннинского района устроил погоню по воронежской трассе и стрелял в соперника, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 51‑летний мужчина приехал в гости к знакомой и, увидев, как женщина выходит из машины односельчанина, в порыве ревности бросился в погоню. Догнав автомобиль на трассе, злоумышленник выстрелил водителю в грудь.
Раненый смог скрыться и обратиться за медпомощью. По факту возбуждено уголовное дело о покушении, материалы в суд уже направлены.
Ранее в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. По данным следствия, женщина вместе с соседом распивала спиртное, затем к ним присоединился обвиняемый. Выйдя покурить и вернувшись, он застал возлюбленную в постели с соседом и, охваченный ревностью, схватил мухобойку и избил обоих.
