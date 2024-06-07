Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского в Домодедове

Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского из пистолета в подмосковном Домодедове и скрылись, сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, капитан и майор МВД 5 июня патрулировали лесополосу в районе улицы Лунной. Тогда они увидели двух подозрительных молодых людей на велосипедах. Полицейские предположили, что парни раскидывали закладки наркотиков по кустам. Тогда правоохранители попросили у ребят документы и предложили сознаться, что именно они делают. Но один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил три раза в полицейского, после чего оба преступника скрылись с места происшествия.
Мужчину с огнестрельными ранениями плеча и спины госпитализировали в городскую больницу. При этом ориентировки на велосипедистов разосланы по отделам. Их до сих пор разыскивают по всей Московской области.
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