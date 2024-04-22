Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу, которая оформила ему регистрацию в своем доме.