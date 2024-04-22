Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии

Фото: iStock/Shutter2U
Троих полицейский расстреляли в Карачаево-Черкесии и похитили табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».
По информации портала, нападение на сотрудников полиции произошло минувшей ночью. В это время правоохранители обходили территорию рынка.
После случившегося в регионе введен план «Сирена».
По уточненным данным, двое сотрудников погибли на месте, один госпитализирован с ранениями бедра и спины. Предварительно, на сотрудников полиции напали мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Названы имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине
На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях
После случившегося в регионе введен план «Сирена».
По уточненным данным, двое сотрудников погибли на месте, один госпитализирован с ранениями бедра и спины. Предварительно, на сотрудников полиции напали мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Названы имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине
На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту
Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях
Анастасия Хохлова