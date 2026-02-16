Достижения.рф

Россиянин зарезал собутыльника катаной в Выборге — фото

СК: Россиянин зарезал собутыльника катаной в Выборге
Фото: istockphoto/Olena Osypova

В Выборге пьяный россиянин убил соседа катаной. Возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК.



По данным СК Ленинградской области, всё произошло в коммунальной квартире. На кухне 42-летний мужчина распивал алкоголь с 43-летним соседом. Во время ссоры он схватил катану и ударил ею оппонента.

Фото:Телеграм/@sledcom47

На место вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Также решается вопрос о мере пресечения.

Ранее женщина ударила в шею ножом 17-летнюю соседку в Красноярске.
Никита Кротов

