Россиянин зарезал собутыльника катаной в Выборге — фото
СК: Россиянин зарезал собутыльника катаной в Выборге
В Выборге пьяный россиянин убил соседа катаной. Возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК.
По данным СК Ленинградской области, всё произошло в коммунальной квартире. На кухне 42-летний мужчина распивал алкоголь с 43-летним соседом. Во время ссоры он схватил катану и ударил ею оппонента.
На место вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Также решается вопрос о мере пресечения.
Ранее женщина ударила в шею ножом 17-летнюю соседку в Красноярске.
