В Мелитополе мужчина избил и ограбил знакомого за дезертирство и критику РФ
Житель Мелитополя получил срок за избиение и ограбление знакомого после застолья. Поводом для конфликта стало признание потерпевшего в дезертирстве из российской армии.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в марте 2025 года 50-летний мужчина познакомился с прохожим по дороге из магазина и пригласил его к себе домой выпить. Во время разговора гость сообщил, что является «пятисотым» — дезертиром из ВС РФ, а также начал негативно высказываться о политике государства и руководстве страны. После этого хозяин квартиры напал на него, нанеся несколько ударов кулаками, а затем избил деревянным бруском.
Когда потерпевший потерял сознание, нападавший вызвал скорую помощь и позже явился в полицию с повинной. При этом он забрал у избитого кроссовки, куртку и мобильный телефон. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.
