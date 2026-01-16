В Свердловской области суд приговорил отца к работам за смерть младенца
В Свердловской области суд рассмотрел дело о гибели двухмесячного младенца, который задохнулся во сне. Об этом сообщает пресс-службе судов по региону.
Как оказалось, отец уложил ребёнка на подушку, покормил его и лёг спать рядом. Во время сна младенец перевернулся и уткнулся лицом в постель, из-за чего были перекрыты дыхательные пути. Спасти ребёнка не удалось.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие в семье ещё двух малолетних детей — и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ.
