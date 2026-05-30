В Петербурге пенсионер с острой болью попал в реанимацию после посещения поликлиники
В Петербурге пенсионер после визита в поликлинику попал в реанимацию с тяжёлым диагнозом. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на супругу мужчины.
Согласно материалу, петербуржец 1961 года рождения пришёл в поликлинику №104 на улице Курчатова с острой болью в правом боку. По словам его жены, визит не зарегистрировали. Пациенту не оказали помощи, не провели осмотр и не вызвали скорую.
В результате мужчине пришлось уйти домой самостоятельно, однако в пути он потерял сознание. Родственники вызвали скорую спустя несколько часов, и петербуржца госпитализировали в больницу Святого Георгия, где врачи обнаружили диффузный гнойный перитонит и некроз аппендикса с прорывом в брюшную полость.
Мужчине уже сделали экстренную операцию, он в реанимации в тяжёлом состоянии. Жена уверена, что упущенное в больнице время ухудшило состояние её супруга. Детали случившегося в настоящий момент выясняются.
