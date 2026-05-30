В Петербурге пенсионер с острой болью попал в реанимацию после посещения поликлиники

30 мая 2026, 06:14

В Петербурге пенсионер после визита в поликлинику попал в реанимацию с тяжёлым диагнозом. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на супругу мужчины.





Согласно материалу, петербуржец 1961 года рождения пришёл в поликлинику №104 на улице Курчатова с острой болью в правом боку. По словам его жены, визит не зарегистрировали. Пациенту не оказали помощи, не провели осмотр и не вызвали скорую.



