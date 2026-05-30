Юный хулиган осквернил памятник Ленину в российском регионе

30 мая 2026, 01:09

В Кузбассе полиция задержала школьника за непристойный рисунок на памятнике Ленину

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подросток нарисовал непристойный рисунок на памятнике Владимиру Ленину. Об этом рассказали в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».





Инцидент произошёл в деревне Новороманово. Когда местные жители заметили оскорбительное изображение, информация быстро разошлась по соцсетям. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» также поступило сообщение о случившемся. Полицейские оперативно установили личность хулигана — им оказался молодой школьник, который приехал в гости к бабушке.



