Наркоман устроил ДТП, а потом скрылся и сжег свою машину в лесу

06 октября 2026, 18:11

МВД: мужчина устроил ДТП и сжег машину в Нижегородской области

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Житель Нижегородской области получил 11 лет колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом, после которого попытался сжечь автомобиль. Об этом сообщило региональное управление МВД.