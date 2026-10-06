Наркоман устроил ДТП, а потом скрылся и сжег свою машину в лесу
Житель Нижегородской области получил 11 лет колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом, после которого попытался сжечь автомобиль. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла вечером 7 июня 2025 года на проезжей части Борского моста. Водитель Suzuki столкнулся с мотоциклом Honda, после чего скрылся с места происшествия. Мотоциклист погиб от полученных травм, его пассажирка получила тяжелые повреждения.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Сгоревший Suzuki обнаружили в лесополосе неподалеку от места аварии.
Как установили правоохранители, на момент ДТП 35-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, ему на два года и шесть месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Также осужденного обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального и материального вреда. Общая сумма взысканий превысила 5 млн рублей каждому из них.
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