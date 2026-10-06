ДТП с несколькими машинами произошло на СВХ в Москве — Дептранс
На внешней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Из-за аварии движение в северном направлении затруднено на протяжении 3,2 километра, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Авария произошла в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца. На месте работают оперативные службы.
Информация о возможных пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб молодой человек. Подробности — в нашем материале.
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