Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на российской трассе

06 октября 2026, 13:41

Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом под Челябинском

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области опрокинулся микроавтобус, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона на своей странице во «ВКонтакте».