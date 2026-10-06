Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на российской трассе
В Челябинской области опрокинулся микроавтобус, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона на своей странице во «ВКонтакте».
По данным ведомства, авария произошла ночью 5 октября на 157-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» в Нагайбакском районе. Водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» следовал из Челябинска в Магнитогорск, набрал небезопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
На опубликованных кадрах видны последствия аварии: автобус лежит на боку, часть кузова — в кювете. Автомобиль получил серьезные повреждения: у него смята задняя часть, искривлена крыша, выбито заднее стекло. Травмы получили водитель и четыре пассажира, их всех доставили в медучреждение. Еще два человека, находившиеся в салоне, не пострадали.
Ранее сообщалось, что ДТП с несколькими машинами произошло на СВХ в Москве.
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