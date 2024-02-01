«Родила и выбросила»: В СК рассказали жуткие подробности убийства младенца в Омске

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В Омске сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство новорожденную девочку, чье тело было обнаружено 18 декабря 2023 года в мусорном баке. В преступлении подозревается 30-летняя мать малыша. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.
«СУ СК России по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – сказано в сообщении.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что фигурантка родила здоровую девочку, завернула ее в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выкинула в контейнер около дома. Ребенок умер от асфиксии.
На допросе она пояснила, то ребенок был нежеланный, после родов в ванной она перестала подавать признаки жизни и женщина решила выбрать ребенка.
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Алина Юрчак