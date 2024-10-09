Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек

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В семье двух убитых девочек из Тольятти воспитывались пять детей от двух разных сожителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.
Другой источник в силовых структурах сообщил, что родители оставили двух младших детей на попечение старшей сестры. Тела убитых девочек обнаружила 10-летняя сестра.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Тольятти были найдены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, включая малолетних. По данным следствия, подозреваемой в убийстве является 13-летняя сестра погибших.
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Другой источник в силовых структурах сообщил, что родители оставили двух младших детей на попечение старшей сестры. Тела убитых девочек обнаружила 10-летняя сестра.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Тольятти были найдены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, включая малолетних. По данным следствия, подозреваемой в убийстве является 13-летняя сестра погибших.
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Елена Перлова