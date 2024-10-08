Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском

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Внук напал с ножом на своего дедушку в ходе конфликта в Раменском в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина 1943 года рождения с серьёзными телесными повреждениями.
По предварительной версии, в квартире одного из домов Раменского произошёл конфликт между пострадавшим пенсионером и его внуком. В ходе перепалки второй нанёс дедушке ножевые ранения.
Подозреваемый 2006 года рождения задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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По предварительной версии, в квартире одного из домов Раменского произошёл конфликт между пострадавшим пенсионером и его внуком. В ходе перепалки второй нанёс дедушке ножевые ранения.
Подозреваемый 2006 года рождения задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Анастасия Чинкова