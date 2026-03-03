В Дагестане автобус насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу
В Дагестане общественный транспорт насмерть сбил пожилого мужчину. Telegram-канал Mash Gor сообщил подробности происшествия.
Водитель «Симаза», мужчина 62 лет, работал на 188-м маршруте. В районе села Новокули на проезжую часть неожиданно вышел 67-летний пенсионер. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. Местные жители сняли на видео последствия аварии.
На кадрах видно, как к месту происшествия прибывают сотрудники скорой помощи. Рядом с автобусом стоит толпа людей. По информации канала, полученные пешеходом травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте до приезда врачей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту ДТП.
