В российском городе грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой
В Новосибирске грузовик сбил маленькую девочку, которая позже скончалась от полученных травм. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 26 ноября на перекрёстке улиц Троллейной и Немировича-Данченко. За рулём транспортного средства находился 61-летний водитель. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт гибели ребёнка.
В настоящее время полицейские работают на месте аварии. Следователи и автоинспекторы устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Они осматривают место ДТП, опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.
Сообщается, что в момент наезда девочка выгуливала собаку. Сотрудники экстренных служб разыскивают родителей погибшей школьницы, чтобы сообщить им о трагедии.
Ранее в подмосковном Пушкине годовалый ребёнок погиб, выпав из машины во время движения.
