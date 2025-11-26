В российском городе грузовик переехал школьницу, гулявшую с собакой

26 ноября 2025, 16:50

В Новосибирске грузовик сбил насмерть девочку, выгуливавшую собаку

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Новосибирске грузовик сбил маленькую девочку, которая позже скончалась от полученных травм. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.