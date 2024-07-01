Наркоторговцы использовали Citi для отмывания денег

Фото: istock/Adam Yee
Наркоторговцы использовали банк Citi для отмывания денег. Чтобы не превышать порог, обязывающий банки сообщать о произведенных операциях Минфину США, они клали на счет за раз не более нескольких сотен долларов.
Financial Times со ссылкой на американские правоохранительные органы пишет, что Citibank занял место любимого банка среди наркоторговцев для отмывания денег. По информации Управления по борьбе с наркотиками, Картель Синалоа выбрал эту кредитную организации, так как в ней не слишком строго следят за возможными мошенническими схемами.
В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.
Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.
Читайте также:
Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что имеют право полицейские
В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил
В качестве примера издание приводит деятельность двоих жителей Калифорнии, которые сотрудничали с наркоторговцами и заложили в банкоматы Citi 36 тысяч долларов. Они также клали на счет не более нескольких сотен за раз, однако в Управлении по борьбе с наркотиками утверждают, что такие действия должны были привлечь внимание работников банка.
Отмечается, что подозреваемые свою вину не признают, а Citibank от комментариев отказался.
Читайте также:
Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что имеют право полицейские
В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил
Диана Аванесян