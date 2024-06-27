«Смотрит в телефон, а потом подбрасывает наркотики»: На что имеют право полицейские

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К любому человеку на улице может подойти сотрудник полиции по разным причинам: с просьбой стать понятым, показать документы и так далее. Но есть случаи посерьезнее, когда сотрудники без оглашенных оснований проводят досмотр личных вещей, задерживают и доставляют в отдел полиции. При любом раскладе нужно знать свои права и грамотно ими пользоваться.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, на что граждане имеют право в случае остановки полицейскими на улице.
Специалист по правам человека назвал базовый алгоритм действий, который должен выполнить сотрудник полиции прежде, чем просить на проверку документы.
Если он отказывается это делать, то, по словам правозащитника, можно позвонить в «112» или «102» и узнать про сотрудника.
Иван Мельников добавил, что люди имеют право показывать документы из своих рук.
Специалист по правам человека особенно отметил, что даже представившийся сотрудник полиции не имеет право брать ваш телефон или личные вещи — этому свидетельствует 23 статья конституции о неприкосновенности частной жизни.
Если вас будут останавливать и применять какие-то действия, то нужно обязательно писать обращение в Управление собственной безопасности и в прокуратуру.
Правозащитник подчеркнул, что в случае противоправных действий со стороны полиции нужно сразу же, не боясь, обращаться в перечисленные выше службы.
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«Обычная проверка документов сотрудниками полиции возможна, но важный вопрос: находятся полицейские на службе? Вы всегда можете позвонить в дежурную часть и узнать информацию относительно нахождения сотрудника полиции на дежурстве и спросить, какая территория в его компетенции. К тому же, надо понимать, на основании чего проверяют документы. Это может быть или ориентировка, или профилактика, но об этом сотрудники должны сказать», — уточнил эксперт.
Специалист по правам человека назвал базовый алгоритм действий, который должен выполнить сотрудник полиции прежде, чем просить на проверку документы.
«Он должен представиться и предъявить служебное удостоверение, номер которого вы можете записать на всякий случай для дальнейшей проверки. Далее должен пояснить, в связи с чем проводится проверка», — уточнил специалист.
Если он отказывается это делать, то, по словам правозащитника, можно позвонить в «112» или «102» и узнать про сотрудника.
Иван Мельников добавил, что люди имеют право показывать документы из своих рук.
«Документы вы можете не передавать, а показывать из своих рук. Вы отвечаете за сохранность документа, а не сотрудник полиции, который может страничку порвать или что-то еще», — сказал эксперт.
Специалист по правам человека особенно отметил, что даже представившийся сотрудник полиции не имеет право брать ваш телефон или личные вещи — этому свидетельствует 23 статья конституции о неприкосновенности частной жизни.
«Проверять телефон без судебного постановления полицейский не может. Это противоречит конституции РФ. Если проверяют на наличие острых предметов и запрещенных веществ, то это должно быть исключительно в присутствии понятых и с применением видеозаписи. Если захотят залезть в сумки и карманы без понятых, то это нарушение, то есть прямой повод для жалобы. Вам могут предложить показать содержимое сумки, но вы имеете право отказать. Если они будут угрожать, знайте, что это незаконное требование сотрудника полиции и злоупотребление должностными полномочиями», — объяснил Иван Мельников.
Если вас будут останавливать и применять какие-то действия, то нужно обязательно писать обращение в Управление собственной безопасности и в прокуратуру.
«Сейчас везде есть камеры, в зону наблюдения которых вы попадете, все можно доказать. Вы должны понимать, что есть люди, которые идут в полицию по призванию, чтобы защищать других людей, а есть люди, которые идут зарабатывать деньги неофициально, либо идут за властью. И это печально. Здесь необходима системная профилактика и меры со стороны МВД, прокуратуры и общественного контроля. Зачастую какие-то небольшие вещи, которые сходят с рук, потом рождают большое зло», — сказал Иван Мельников.
Правозащитник подчеркнул, что в случае противоправных действий со стороны полиции нужно сразу же, не боясь, обращаться в перечисленные выше службы.
«Сегодня он может проверять незаконно телефон, а завтра подбросит наркотики и будет вымогать деньги. Безнаказанность рождает не самые хорошие действия. Это недопустимо», — заключил собеседник.
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