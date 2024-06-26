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Главная / Новости / Происшествия/ В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил

В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил

26 июня 2024, 18:33
Фото: istockphoto/arcady_31

Фото: istockphoto/arcady_31

В Таиланде женщина-трансгендер и её подруга накачали немецкого туриста наркотиками до полной потери сознания. После этого они ограбили его.


Туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня, передаёт издание Khaosod English. Их задержали в номере отеля, который был буквально усыпан метамфетамином и алпразоламом. Женщину и бывшего мужчину обвиняют в краже наличных, кредитных карт и видеокамеры.

Злоумышленницы уже признались в содеянном. Они рассказали, что встретили иностранца в районе Сукхумвит, познакомились с ним, выпили, а затем отправились в его номер в гостинице продолжать банкет. Там они подмешали наркотики в алкоголь, опоили доверчивого немца, а потом, когда турист уснул, ограбили его.

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#полиция
#наркотики
#алкоголь
#турист
#отель
В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района
26 июня 2024, 19:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Правоохранители Дагестана арестовали шестерых родственников бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Сам он также был арестован на десять суток за нецензурную брань в присутствии людей в общественном месте.
Руководитель Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров был освобождён от занимаемой должности, поскольку его сыновья, по данным силовых структур, причастны к террористическим актам в Махачкале и Дербенте, напоминает URA.RU. Кроме того, как сообщил глава республики Сергей Меликов, было решено исключить Омарова из партии «Единая Россия».

23 июня в Дербенте и Махачкале вооружённые боевики напали на православный храм, синагогу и пост дорожно-постовой службы. Погибли 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, среди которых был православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.

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Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили тело мигранта вблизи латвийской границы
26 июня 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пограничники Белоруссии обнаружили тело мигранта недалеко от латвийской границы, сообщил в Telegram-канале госпогранкомитет республики.
«Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают особую жестокость пограничных служб Латвии и Польши по отношению мигрантов. Их избивают, расстреливают резиновыми пулями, применяют к ним электрошокеры. После этого уже изнеможденных мигрантов выдворяют на территорию Белоруссии, заявляют в ведомстве.

В 2021 году страны Прибалтики и Польша заявили о проблеме роста числа нелегальной миграции жителей стран Ближнего Востока и Африки. Они обвинили Беларусь в создании сложившегося кризиса.

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#мигрант
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#латвия
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Герою России вынесли приговор за убийство девушки
Адвокат Елфимов: Героя России Магасумова осудили на 11 лет
26 июня 2024, 18:51

Фото: сайт Администрации Правительства Кузбасса

Военный суд Луганской народной республики приговорил замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, сообщил «Ъ» его адвокат Константин Елфимов.
Магасумов лишен звания Героя России, но сохранен в чине полковника. Генпрокуратура ЛНР настаивала на 13 годах лишения свободы для подсудимого по статьям об убийстве и хулиганстве.

Летом прошлого года полковник вместе с двумя капитанами отдыхал в баре, отмечая получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две посетительницы и попросили военных дать им попробовать пострелять из пистолета. В сквере около заведения Магасумов достал пистолет ПМ и выстрелил в грудь одной из девушек, после чего забрал автомобиль сослуживцев и уехал в военную часть.

Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело с участием судов присяжных, однако такая возможность на новоприсоединенных территориях не предусмотрена до 2027 года.
«В любом случае мы обжалуем это решение, как только изучим его полностью», — заявил Елфимов.

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#суд
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Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма
26 июня 2024, 18:44

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Мужчине, который загорал в трусах на детской площадке и ударил сделавшую ему замечание женщину, может грозить тюремный срок. Такое мнение высказал юрист Дмитрий Краснов. Всё зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Одного факта, что мужчина загорал в неположенном месте в откровенном виде, недостаточно для привлечения его даже к административной ответственности. А вот что касается нападения на маму с детьми, всё будет зависеть от умысла нападавшего. Если преступление будут квалифицировать по статье «Хулиганство», то гражданину может грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – пояснил Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».
Если же судебно-медицинская экспертиза докажет, что у женщины остались серьёзные побои, то правонарушителя может ожидать уголовная ответственность.
«Чтобы исключить повторения подобных инцидентов, нарушителя могут наказать даже тюремным заключением. В качестве профилактической меры ему могут избрать такую меру пресечения, как ограничение свободы сроком от двух до трёх лет», – уточнил собеседник издания.
Инцидент произошёл во дворе на Криворожской улице Москвы. По словам потерпевшей, увидев неизвестного, загоравшего в одних трусах рядом с качелями, она попросила его одеться и уйти. Однако мужчина начал материться и угрожать, а потом пустил в ход кулаки.

Москвичка рассказала, что нападавший ударил её по руке, дети испугались и заплакали. Потерпевшая написала заявление в полицию и зафиксировала побои.

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#москва
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#хулиганство
#избиение
#уголовное дело
#детская площадка
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На Украине девушка жестоко убила гостя за плевок в её борщ
26 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Alisa Korolevskaya

На Украине девушка жестоко убила своего знакомого, бывшего у него в гостях. Причиной послужило то, что мужчина плюнул в борщ, который она приготовила.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Житомире. Хозяйка дома распивала алкоголь с тремя приятелями. В какой-то момент между ней и одним из гостей вспыхнул конфликт из-за еды. Мужчина стал ругать её стряпню и плевать в борщ, который она приготовила. На просьбы прекратить хаять её кулинарные способности он не реагировал.

Тогда оскорблённое самолюбие, подогретое алкоголем, побудило девушку перейти от слов к действию. Она нанесла гостю несколько ударов по голове, от чего он упал на пол. После этого она не успокоилась, а нанесла упавшему ещё несколько ударов ногой по голове, после чего попросила помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там молодая украинка ещё несколько раз ударила потерпевшего, а затем опустила его голову в воду и держала до тех пор, пока не убедилась, что он умер. За происходящим наблюдал один из товарищей.

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#украина
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В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей
161.ru: в Ростове бойцу СВО сломали ногу и избили его детей
26 июня 2024, 17:54

Фото: IStock/mrohana

В Ростове-на-Дону на шедшего с семьей участника СВО напал неизвестный злоумышленник. Он сломал бойцу ногу и ударил его детей, сообщает 161.ru.
«Муж у меня полковник Российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило. Мы многодетная семья, но в тот день старшая дочь осталась дома», — рассказала жена пострадавшего Марина.
Она сообщила, что семья шла домой, когда ее муж увидел лежащий электросамокат и попытался поднять его. В этот момент их окрикнул мужчина лет 25-27, который потребовал поставить самокат на место. После этого неизвестный ударил мужчину несколько раз по лицу и прыгнул на лодыжку, сломав ему ногу. Затем он ударил полуторагодовалую девочку, которую Марина держала на руках. Когда 14-летний старший брат девочки попытался вступиться за близких и повалил обидчика на землю, тот брызнул ему в лицо перцовым баллончиком и скрылся.

Жена военного обратилась в полицию, ведутся поиски подозреваемого.

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Юрист Русяев предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников почты
26 июня 2024, 17:00

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников почты. Об этом сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Самый распространённый сценарий – звонок якобы от сотрудника почтовой службы с сообщением о поступлении посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из SMS. На самом деле он является ключом доступа к банковскому приложению или учётной записи на государственных порталах.
«Подобные действия квалифицируются как мошенничество, но могут подпадать и под более специфический состав преступлений – например, «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Чтобы не стать жертвой, гражданам следует проявлять бдительность и критически оценивать любые запросы личной информации. Помните, что настоящие сотрудники почты никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону», – сказал Русяев в беседе с «Известиями».
В случае подозрений юрист посоветовал проверить информацию о посылке через официальные приложения почтовой службы, перезвонить или самостоятельно подойти в почтовое отделение.

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#юрист
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Стали известны подробности полёта МиГ-31 над дроном-разведчиком Global Hawk
26 июня 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Anton Minin

Стали известны новые подробности инцидента с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 «случайно» пролетел над дроном-разведчиком на очень высокой скорости, нарушив стабильность его полёта.
Автор телеграм-канала FighterBomber, который ранее сообщил о происшествии с беспилотником, рассказал детали инцидента, анонимно выступив в программе «333» на телеканале «Соловьёв Live». Изначально многие СМИ написали, что российский истребитель сбил разведывательный БПЛА, после чего тот рухнул в море.

Автор телеграм-канала, который является экспертом в авиации, подчеркнул, что не было никакого огня, никаких пушек. Просто Миг-31 чисто «случайно» на очень высокой скорости пролетел над американским беспилотником, после чего с параметрами полёта Global Hawk произошли некоторые изменения. Затем он резко передумал выполнять своё боевое задание по разведке, развернулся и полетел на базу. В заключение эксперт выразил надежду, что такие встречи теперь будут встречаться всё чаще.

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Стали известны последние слова пассажирки рухнувшей с парковки машины
Mash: опубликованы последние сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW
26 июня 2024, 15:35

Фото: IStock/eric1513

Незадолго до крушения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре и гибели всех пассажиров Екатерина Корнилова опубликовала опрос и записала аудиосообщение. Их содержание раскрыл Telegram-канал Mash.
«Если б день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя», — сказала Корнилова в голосовом сообщении.

В то же время женщина опубликовала опрос на предмет того, как бы вы хотели провести последний день в своей жизни. Она указала, что хотела бы провести этот день с любимыми людьми.


Муж женщины узнал о ее гибели из новостей. У пары был общий ребенок, который находился в машине в момент аварии, он скончался на месте.

Стало известно, что Корнилова встречалась с водителем машины Рафаэлем Аракельяном. Она находилась на четвертом месяце беременности, но от кого именно — не уточняется.

Следствие сообщает, что машина намеренно вылетела с третьего этажа парковки ТЦ, поскольку тормозного пути на месте происшествия обнаружено не было. Возможной причиной убийства следователи считают возникшую ссору, сообщили в пресс-службе ведомства региона.

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