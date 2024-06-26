В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил

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В Таиланде женщина-трансгендер и её подруга накачали немецкого туриста наркотиками до полной потери сознания. После этого они ограбили его.
Туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня, передаёт издание Khaosod English. Их задержали в номере отеля, который был буквально усыпан метамфетамином и алпразоламом. Женщину и бывшего мужчину обвиняют в краже наличных, кредитных карт и видеокамеры.
Злоумышленницы уже признались в содеянном. Они рассказали, что встретили иностранца в районе Сукхумвит, познакомились с ним, выпили, а затем отправились в его номер в гостинице продолжать банкет. Там они подмешали наркотики в алкоголь, опоили доверчивого немца, а потом, когда турист уснул, ограбили его.
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Александр Бойцов