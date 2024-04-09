В Миассе спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов мусора в квартире

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В доме на улице Ильмен-Тау в Миассе пожилая женщина оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на помощь пожилой женщине пришли соседи. Они услышали крики и вызвали сотрудников полиции.
В квартире сына пострадавшей не оказалось, по этой причине специалисты выломали дверь. Чтобы найти пенсионерку в завалах мусора, в помещении пришлось вести поисковые работы.
Сообщается, что квартира была до потолка заполнена различными вещами и стройматериалами. На пожилую женщину упали несколько листов оконного стекла. Она не смогла назвать свое имя и возраст. Ее госпитализировали.
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В квартире сына пострадавшей не оказалось, по этой причине специалисты выломали дверь. Чтобы найти пенсионерку в завалах мусора, в помещении пришлось вести поисковые работы.
Сообщается, что квартира была до потолка заполнена различными вещами и стройматериалами. На пожилую женщину упали несколько листов оконного стекла. Она не смогла назвать свое имя и возраст. Ее госпитализировали.
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Екатерина Коршунова