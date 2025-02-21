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Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита

Фото: iStock/ Jack Holliday

Фото: iStock/ Jack Holliday

Иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался. 19 февраля он ушел из жизни в родном Тегеране.

Театром Вализаде стал интересоваться в девять лет, а в 16-летнем возрасте он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок.

Голосом Манучехра Вализаде говорят на иранском телевидении мировые звезды. К примеру, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в мультфильмах «Шрек».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.

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Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
18 февраля 2025, 22:57

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk

Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский в разговоре с ИА «Онлайн Тамбов.ру» подтвердил сообщения о кончине Березина. Левандовский отметил, что это стало огромным ударом для всех коллег артиста.

Михаил также оставил свой след в кино. Артист участвовал в съемках картины «Война на западном направлении». Еще Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.

Михаил Березин смог реализоваться и как режиссер. Под его началом вышли 12 спектаклей и сказок.

Ранее сообщалось, что участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно.

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Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер
18 февраля 2025, 22:35

Фото: iStock/ Marat Musabirov

Участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно, сообщил журнал Louder.
В большинстве своем Мьюир известен как экс-перкуссионист творческого коллектива King Crimson. Эта музыкальная группа считается одной из наиболее знаковых в истории рок-музыки.

Еще во время обучения в колледже Джейми нравились музыкальные инструменты. В результате он перешел на ударные и начал сотрудничать с популярными музыкальными коллективами. На сцене Мьюир отличался своей эксцентричностью.

Зимой 1973 года музыкант вдруг перестал сотрудничать с King Crimson и ушел в буддистский монастырь в Шотландии. Но спустя некоторое время он вернулся и занялся живописью.

Ранее сообщалось, скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Он умер 8 февраля после продолжительной болезни. Композитору было 75 лет.

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#смерть
#музыка
#рок
#монастыри
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Аюпова: признание Казани культурной исламской столицей привлечет инвестиции
18 февраля 2025, 14:22

Фото: iStock/yulenochekk

Признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 года поможет привлечь дополнительные инвестиции от мусульманских стран. Об этом заявил глава Минкульта РТ Ирада Аюпова в беседе с «Татар-информом».
По ее мнению, Татарстан получил возможность продемонстрировать себя на мировой арене, а также монетизировать доверие от мусульманских государств.
«Инвестиционная политика строится на узнаваемости и доверии сторон. Если вы эту страну знаете, доверяете ей, то будете туда инвестировать», — поделилась Аюпова.
Ранее политолог Сергей Марков отмечал, что признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.

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#политика
#сотрудничество
#политолог
#мир
#татарстан
#казань
#ислам
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Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
17 февраля 2025, 22:56

Фото: iStock/ TheaDesign

Бразильский кинорежиссер и актер, один из лидеров нового кино Карлус Диегис скончался на 85 году жизни из-за осложнений после перенесенной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Бразильской академии литературы.
«Академик и режиссер Карлус Диегес умер рано утром 14 февраля в Рио-де-Жанейро», — написали на официальном сайте академии.

Карлус Диегис начал работать в кино в начале 1960-х годов. Среди наиболее узнаваемых картин режиссера — фильмы «Большой город», «Жоанна Француженка», «Прощай, Бразилия!» и «Лучшие одни впереди». Всего же Диегес снял порядка тридцати кинолент.

Как актер Карлус также сыграл в картинах «Солнце острова Пасхи», «Трамплин к победе» и иных. В 2012 году он получил Гран-при бразильского кино в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги ушла из жизни 12 февраля. Она умерла в Риме. Причина смерти артистки еще не называлась.

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#смерть
#режиссёр
#актёр
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В Нижнем Новгороде автограф Виктора Цоя продают за 1 млн рублей
17 февраля 2025, 22:18

Виктор Цой (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Карточку с автографом и пожеланием музыканта Виктора Цоя продают в Нижнем Новгороде. Лот разместили на сайте бесплатных объявлений.
Роспись легендарного советского рок-музыканта можно приобрести за один миллион рублей. На карточке еще есть рукописная надпись «Удачных падений!». Когда и как продавец получил автограф — не сообщается.

Объявление разместили в конце января. За это время его просмотрело около 5,5 тысяч пользователей сайта.

Среди других лотов есть и автограф известного американского актера Клинта Иствуда, который снимался в вестернах и криминальных картинах. За него просят 150 тысяч рублей.

Кроме того, на сайте продается и подпись Юрия Шатунова — солиста группы «Ласковый май», который скончался в 2022 году. Цена автографа — 25 тысяч рублей.

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#продажа
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