Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита

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Иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался. 19 февраля он ушел из жизни в родном Тегеране.
Театром Вализаде стал интересоваться в девять лет, а в 16-летнем возрасте он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок.
Голосом Манучехра Вализаде говорят на иранском телевидении мировые звезды. К примеру, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в мультфильмах «Шрек».
Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
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Театром Вализаде стал интересоваться в девять лет, а в 16-летнем возрасте он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок.
Голосом Манучехра Вализаде говорят на иранском телевидении мировые звезды. К примеру, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в мультфильмах «Шрек».
Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
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Ольга Енгалычева