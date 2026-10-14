Народную артистку РСФСР доставили в реанимацию с сердечной недостаточностью

14 октября 2026, 08:47

Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию с сердечной недостаточностью

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в реанимационное отделение из-за проблем с сердцем. Состояние 88-летней актрисы врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.