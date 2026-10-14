Народную артистку РСФСР доставили в реанимацию с сердечной недостаточностью
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в реанимационное отделение из-за проблем с сердцем. Состояние 88-летней актрисы врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В течение последней недели у артистки нарастали одышка и отёки. Позже ей стало трудно дышать, а самостоятельно передвигаться она уже не могла. Родные вызвали скорую помощь по номеру 112. Медики доставили Федосееву-Шукшину в больницу с сердечной недостаточностью. Сейчас она находится под постоянным наблюдением специалистов.
Около месяца назад актриса обращалась за врачебной помощью после падения во время сна. Она упала с кровати и получила удар по голове. Годом ранее артистке сделали стентирование сосудов, чтобы восстановить кровоснабжение сердца.
Лидия Федосеева-Шукшина снялась более чем в 90 фильмах. Широкую известность ей принесли картины «Калина красная» и «Печки-лавочки», где она сыграла вместе с супругом — режиссёром и писателем Василием Шукшиным.
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