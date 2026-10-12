Анна Михайловская потратила более 100 тысяч рублей на выходные с детьми

12 октября 2026, 18:16

Отдых Анны Михайловской с семьёй обошёлся в 104 тысячи рублей за три дня

Анна Михайловская (Фото: Instagram* / @anna_mihailovskaya)

Звезда сериала «Маргоша» Анна Михайловская устроила семейный уикенд в Подмосковье. Актриса отправилась за город вместе с детьми и собакой, выбрав отель, который давно присматривала для отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Семья провела в гостинице время с пятницы по воскресенье. Для проживания Михайловская выбрала люкс с террасой, а в стоимость также входило питание по системе «шведский стол». За два дня отдыха актриса заплатила 104 тысячи рублей.



О поездке Анна рассказала в соцсетях, отметив, что выходные пролетели невероятно быстро. По словам артистки, она давно сохранила этот отель в закладках, но добраться туда всей семьёй удалось только сейчас.





«Выходные как обычно промчались, я бы сказала пронеслись… Вообще этот отель у меня давно был в закладках и наконец-то мы добрались», — поделилась Михайловская.

«Конечно, когда у тебя подросток и грудничок, то тщательно выбираешь места, чтобы всем было чем заняться, а когда у тебя еще и маленький четвероногий друг, то задача усложняется», — призналась Анна.