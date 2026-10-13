«Дурочка, пройдут годы, и ты об этом будешь жалеть»: почему Янковский крутил романы с актрисами, а его жена закрывала на это глаза

13 октября 2026, 15:05

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Его имя давно стало синонимом аристократизма и безупречного вкуса. Глядя на экранные образы Олега Янковского — тонких, рефлексирующих, невероятно интеллигентных героев, — зрители были уверены: перед ними человек кристальной чистоты и благородства. Однако реальная жизнь кумира миллионов была куда сложнее и драматичнее. За внешней безупречностью скрывался сложный характер, вихрь страстей и тяжёлая ноша для тех, кто шёл рядом с ним рука об руку всю жизнь. Роман с Еленой Прокловой, едва не разрушивший его брак, внебрачный сын, которого семья отказалась признавать, и 47 лет брака с одной женщиной. Как это уживалось в одном человеке, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранняя карьера, признание и переезд в Москву Неофициальные романы и публичный имидж Реакция Людмилы Зориной на слухи и позиция Янковского о семье

Ранняя карьера, признание и переезд в Москву



Олег Янковский (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Неофициальные романы и публичный имидж

«Я вспоминаю те времена, когда аборт — это было нормально, так все женщины избавлялись от нежелательной беременности. И мне казалось, что это решит все неразрешимые проблемы, которые превратились в эдакий сгусток боли», — рассказала Елена в программе «Секрет на миллион».



Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Уверена, это не был курортный роман. Абсолютно! Это была часть нашей жизни, которую когда-то могли, но не прожили», — цитирует исполнительницу «7 Дней».

«Я стал заглядываться на других»: отказала в интимной близости и простила измену после 38 лет обмана. Сокровенная тайна Натальи Гвоздиковой

«Этот прекрасный актёр обожал красивых женщин. Останься, в очередной раз предложил мне мой воздыхатель, дождись меня. Дурочка, пройдут годы, и ты об этом будешь жалеть. Но я не осталась. У выхода из гостиницы он пожал мне руку. Уважаю, — произнёс Янковский», — цитирует известную представительницу прессы «ЭГ».

Реакция Людмилы Зориной на слухи и позиция Янковского о семье