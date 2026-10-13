«Дурочка, пройдут годы, и ты об этом будешь жалеть»: почему Янковский крутил романы с актрисами, а его жена закрывала на это глаза
Его имя давно стало синонимом аристократизма и безупречного вкуса. Глядя на экранные образы Олега Янковского — тонких, рефлексирующих, невероятно интеллигентных героев, — зрители были уверены: перед ними человек кристальной чистоты и благородства. Однако реальная жизнь кумира миллионов была куда сложнее и драматичнее. За внешней безупречностью скрывался сложный характер, вихрь страстей и тяжёлая ноша для тех, кто шёл рядом с ним рука об руку всю жизнь. Роман с Еленой Прокловой, едва не разрушивший его брак, внебрачный сын, которого семья отказалась признавать, и 47 лет брака с одной женщиной. Как это уживалось в одном человеке, читайте в материале «Радио 1».
Ранняя карьера, признание и переезд в МосквуСейчас в это почти невозможно поверить, но когда-то имя Олега Янковского для театральной публики не значило ровным счётом ничего. На заре творческого пути он оставался в тени своей супруги — блистательной Людмилы Зориной. Из-за высокой популярности актрисы среди коллег и зрителей за ним закрепилось неофициальное прозвище «Людкин муж». Широкая известность пришла к артисту в 1968 году — после фильмов «Щит и меч» и «Служили два товарища». Провинциальный актёр в одночасье стал звездой всесоюзного масштаба. В 1973 году режиссёр Марк Захаров пригласил Олега Янковского в труппу московского театра «Ленком». Теперь уже сама Людмила оказалась в положении «жены того самого Янковского»: женщина утонула в домашних хлопотах и заботах о долгожданном сыне Филиппе, который появился на свет как раз в том самом судьбоносном 1968 году.
Неофициальные романы и публичный имиджПочти полвека Олег Янковский прожил в официальном браке с Людмилой Зориной, и в беседах с журналистами он всегда отмечал, что хранит верность семье. Реальность же за театральными кулисами выглядела совершенно по-другому. По рассказам и признаниям тех, кто знал его лично, любовный список артиста мог бы затмить достижения самого опытного донжуана. Частная жизнь знаменитого «Мюнгхаузена» неоднократно становилась предметом обсуждений в прессе и мемуарах коллег.
Наиболее резонансным стал роман с актрисой Еленой Прокловой, который, по её признаниям, длился около двух лет. В 2017 году артистка публично подтвердила эти отношения и сообщила, что забеременела от Янковского, но приняла решение отказаться от материнства.
«Я вспоминаю те времена, когда аборт — это было нормально, так все женщины избавлялись от нежелательной беременности. И мне казалось, что это решит все неразрешимые проблемы, которые превратились в эдакий сгусток боли», — рассказала Елена в программе «Секрет на миллион».По словам бывшей возлюбленной, актёр просил сохранить ребёнка, однако она посчитала ситуацию безвыходной, так как ни один из них не был готов уйти из семьи. Романтические отношения связывали Янковского и с Еленой Костиной, его партнёршей по фильму «Полёты во сне и наяву». Костина, которой на момент съёмок было 17 лет, впоследствии подтвердила факт их связи, описывая чувство как сильное эмоциональное переживание.
«Уверена, это не был курортный роман. Абсолютно! Это была часть нашей жизни, которую когда-то могли, но не прожили», — цитирует исполнительницу «7 Дней».В 2000-х годах в таблоидах публиковались материалы о предполагаемом внебрачном сыне актёра, рождённом актрисой Еленой Войновской в 2004 году. Однако Олег Янковский никогда публично не признавал отцовство, а его официальная семья не поддерживает контактов с ребёнком. Продюсер Марк Рудинштейн в своих мемуарах описывал атмосферу кинофестиваля «Кинотавр», упоминая многочисленные увлечения звёзд, включая Янковского.
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Отдельную дискуссию вызвало интервью актрисы Людмилы Шевель, данное в 2019 году. Кинодива обвинила Янковского в навязчивом внимании, рассказав об инциденте, когда актёр якобы пытался силой проникнуть к ней в номер. Журналистка Яна Вербова также вспоминала о репутации «Аристократа» как любителя дамского общества.
«Этот прекрасный актёр обожал красивых женщин. Останься, в очередной раз предложил мне мой воздыхатель, дождись меня. Дурочка, пройдут годы, и ты об этом будешь жалеть. Но я не осталась. У выхода из гостиницы он пожал мне руку. Уважаю, — произнёс Янковский», — цитирует известную представительницу прессы «ЭГ».
Реакция Людмилы Зориной на слухи и позиция Янковского о семьеЛюдмила Зорина последовательно избегала публичных обсуждений личной жизни и не давала интервью о муже. Когда в СМИ появлялись материалы о внебрачных связях Янковского, она отрицала их достоверность и требовала от телепрограмм прекратить муссирование слухов, угрожая судебными исками. В 2011 году актриса добилась запрета на обсуждение темы в одном из телешоу. После смерти супруга в 2009 году Зорина продолжила оберегать его репутацию, пресекая попытки журналистов вернуться к скандальным историям. Сам исполнитель в интервью журналу «Огонёк» подчёркивал ценность длительного брака: «Создание семьи с одним человеком и на всю жизнь — это подвиг». Янковский отмечал, что разрушение очага лишает бытие смысла, и выражал благодарность за то, что имеет.
По воспоминаниям коллег, артист называл себя однолюбом, признавая при этом наличие мимолётных увлечений, которые объяснял спецификой профессии и эмоциональными перегрузками на съёмках. Брак с Зориной продлился 47 лет.