Нарушения при фильтрации трафика обошлись штрафом российским операторам

06 апреля 2026, 13:44

Суды оштрафовали операторов связи в РФ за нарушения при фильтрации трафика

В период с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026 года территориальные органы Роскомнадзора зафиксировали нарушения у 28 операторов связи. В отношении них составили протоколы за отказ пропускать весь интернет-трафик через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.





По итогам рассмотрения дел 15 операторам назначили штрафы на общую сумму 4 млн рублей. Еще пять компаний получили предупреждения. Восемь заседаний на текущий момент не состоялись.



В Роскомнадзоре подчеркнули, что обязанность пропускать трафик через ТСПУ действует для операторов с 1 января 2023 года. Игнорирование этого требования, по мнению ведомства, создает информационные риски для граждан России.



Размер штрафов варьируется: для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для ИП — от 50 до 100 тыс., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном нарушении юридическим лицам грозит уже 3-5 млн рублей, а должностные лица и предприниматели могут лишиться свободы на срок до трех лет.



