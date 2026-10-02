Нарушителя с БПЛА задержали на белорусско-литовской границе
На белорусско-литовской границе задержали мужчину с самодельным беспилотником. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.
По данным ведомства, нарушителя обнаружили после информации, поступившей от местных жителей. На месте также нашли автомобиль Audi, пульт управления беспилотником и семь аккумуляторов. Все обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.
В отношении задержанного начали административный процесс по нескольким статьям КоАП, в том числе за нарушение пограничного режима и правил использования воздушного пространства. Ему может грозить штраф до 100 базовых величин — до 4,5 тыс. белорусских рублей — с обязательной конфискацией беспилотника.
В Госпогранкомитете напомнили, что физическим лицам в Белоруссии запрещены ввоз, хранение и использование гражданских беспилотников и авиамоделей. За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.
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