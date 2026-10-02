Нарушителя с БПЛА задержали на белорусско-литовской границе

02 октября 2026, 20:23

Пограничники Беларуси задержали нарушителя с БПЛА на границе с Литвой

Фото: istockphoto/bbsferrari

На белорусско-литовской границе задержали мужчину с самодельным беспилотником. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.