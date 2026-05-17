Достижения.рф

Пограничники обнаружили 600 кг гашиша в экскаваторе на въезде в Узбекистан

Пограничники Узбекистана предотвратили ввоз 596 кг наркотиков внутри экскаватора
Фото: Istock/Igor Zubkov

В Узбекистане пограничники предотвратили ввоз 596 килограммов наркотиков. Злоумышленники спрятали груз внутри экскаватора. Об этом сообщает Служба государственной безопасности республики.



Инцидент произошёл на таможенном посту «Термез-авто» в Сурхандарьинской области. Сотрудники остановили грузовой автомобиль Mercedes под управлением гражданина Афганистана.

В ведомстве отметили, что преступники рассчитывали на снижение бдительности таможенников в утренние часы. Во время досмотра прицепа с экскаватором Doosan специалисты обнаружили в подъёмной части трактора «подозрительные предметы, не предусмотренные конструкцией» машины.

Таможенники осмотрели полости стрелы экскаватора с помощью эндоскопа. Внутри находились 593 килограмма гашиша и три килограмма опия. Спецслужбы ищут причастных к контрабанде. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0