Насекомые чуть заживо не съели беспомощную женщину в Кузбассе
В Междуреченске Кемеровской области женщина пролежала в траве почти сутки из-за плохого самочувствия. Все это время она подвергалась укусам насекомых, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
По данным VSE42.RU, машинист во время обхода состава заметил около рельсов лежащего в траве человека. Убедившись, что женщина жива, он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.
«Пострадавшая рассказала, что почувствовала сильную слабость. Она присела отдохнуть, а встать самостоятельно уже не смогла. Так она провела в траве почти сутки», — уточнили в региональном Минздраве.
Местную жительницу повезли в больницу, а по пути поставили капельницу, чтобы избежать обезвоживания. Кроме того, у нее диагностировали множественные укусы насекомых по всему телу. Состояние женщины удалось стабилизировать. Сейчас врачи продолжают оказывать ей помощь в отделении терапии, пишет «Сiбдепо».
«В жаркую погоду обязательно защищайтесь от солнца, пейте достаточно воды. Людям почтенного возраста и имеющим хронические заболевания — всегда быть на связи с родными, не отправляться в далекие поездки в одиночку», — приводит издание рекомендации Минздрава региона.