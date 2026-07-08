Насекомые чуть заживо не съели беспомощную женщину в Кузбассе

08 июля 2026, 13:29

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Междуреченске Кемеровской области женщина пролежала в траве почти сутки из-за плохого самочувствия. Все это время она подвергалась укусам насекомых, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.





По данным VSE42.RU, машинист во время обхода состава заметил около рельсов лежащего в траве человека. Убедившись, что женщина жива, он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.





«Пострадавшая рассказала, что почувствовала сильную слабость. Она присела отдохнуть, а встать самостоятельно уже не смогла. Так она провела в траве почти сутки», — уточнили в региональном Минздраве.

«В жаркую погоду обязательно защищайтесь от солнца, пейте достаточно воды. Людям почтенного возраста и имеющим хронические заболевания — всегда быть на связи с родными, не отправляться в далекие поездки в одиночку», — приводит издание рекомендации Минздрава региона.