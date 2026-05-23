Саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с Pink Floyd, умер на 84-м году жизни

23 мая 2026, 00:58

Дик Пэрри (Фото: Instagram* @davidgilmour)

Британский саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с рок-группой Pink Floyd, скончался на 84-м году жизни. Об этом пару часов назад сообщил один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор на своей странице в Instagram*. Музыкант приложил к памятному посту несколько фото с умершим другом.





Гилмор объяснил, что его связывает с Пэрри долгая совместная история — мужчины познакомились, когда были еще совсем юношами. С 17 лет они вместе играли в разных коллективах, включая Pink Floyd, и до самой старости не прекращали поддерживать связь.



Дэвид Гилмор и Дик Пэрри в молодости (Фото: Instagram* @davidgilmour)

«Мой дорогой друг Дик Пэрри умер сегодня утром. (...) Его чувство инструмента и тон делают игру Пэрри на саксофоне безошибочной — символом невероятной красоты, знакомой миллионам», — добавил Гилмор.