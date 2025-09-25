Нашли пропавшего на мистической горе Урала туриста
Туриста Фёдора Медведева, пропавшего на Конжаковском Камне — самой высокой вершине Свердловской области, нашли живым. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
43‑летний екатеринбуржец выживал в лесу около недели. 18 сентября он ушёл собирать шишки с группой, но свернул не туда и заблудился.
Мужчину госпитализировали с сильными ожогами рук. По его словам, он развёл костёр, ночью доставал раскалённые поленья голыми руками и отмахивался ними от диких животных, в том числе волков. Волонтёры «РМК Поиска» обнаружили Медведева в лесу. Его состояние оценивают как средней тяжести.
Конжаковский Камень остаётся популярным местом у туристов и привлекает сторонников эзотерики, которые называют его «местом силы».
