Пена, музыка и труп: на турецком корабле умершего туриста накрыли полотенцем и продолжили вечеринку

25 сентября 2025, 09:26

В Турции персонал судна накрыл умершего туриста полотенцем и продолжил вечеринку

Фото: iStock/Deagreez

В турецком городе Аланья во время «пиратской» вечеринки на корабле скончался британский турист. Об этом сообщает Daily Mail.