Пена, музыка и труп: на турецком корабле умершего туриста накрыли полотенцем и продолжили вечеринку
В турецком городе Аланья во время «пиратской» вечеринки на корабле скончался британский турист. Об этом сообщает Daily Mail.
60-летний Питер Колвилл отдыхал вместе со своей семьей — всего 11 человек, включая детей и внуков. Когда судно остановилось около пляжа, он отправился купаться, и позже его нашли в воде без сознания. Один из гостей попытался провести реанимацию, в то время как экипаж, по словам очевидцев, только наблюдал и бездействовал. Вскоре мужчина скончался. Персонал накрыл его тело полотенцем и объявил о пенной вечеринке.
Дочь погибшего заявила, что ее отец не страдал от проблем со здоровьем, и он не пошел бы плавать в случае недомогания. Она также отметила, что не может винить организаторов в смерти родителя, но, возможно, его можно было спасти.
После инцидента пассажиры оставили множество негативных отзывов, обвиняя команду корабля в непрофессионализме. Один из пользователей написал, что после смерти мужчины веселье продолжилось, а сотрудники пытались продать гостям больше товаров, несмотря на произошедшее.
