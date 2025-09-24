Россиянин отправился в поход с семьей и повис на 60-метровой скале на одной руке
Турист из Саратовской области застрял на 60-метровой скале в Джанхоте
Турист, застрявший на скале под Геленджиком, дождался спасателей, держась за выступ одной рукой. Об этом сообщили в аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС».
55-летний житель Саратовской области вместе с женой и ребенком отправился на прогулку вдоль моря неподалеку от поселка Джанхот. В какой-то момент он решил взобраться на скалу, но не учел ее осыпаемость.
Поднявшись на высоту около 60 метров, мужчина осознал, что продолжить подъем не сможет, а спуститься самостоятельно ему не под силу. В результате он вызвал спасателей.
«Я держусь одной рукой!» — сообщил турист дежурному и отправил ему координаты.
Сотрудники Геленджикского отряда оперативно прибыли на место происшествия и использовали альпинистское оборудование для спасения пострадавшего. Медицинская помощь не потребовалась.