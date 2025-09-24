Россиянин отправился в поход с семьей и повис на 60-метровой скале на одной руке

24 сентября 2025, 17:00

Турист из Саратовской области застрял на 60-метровой скале в Джанхоте

Фото: iStock/ueuaphoto

Турист, застрявший на скале под Геленджиком, дождался спасателей, держась за выступ одной рукой. Об этом сообщили в аварийно-спасательном отряде «Кубань-СПАС».





55-летний житель Саратовской области вместе с женой и ребенком отправился на прогулку вдоль моря неподалеку от поселка Джанхот. В какой-то момент он решил взобраться на скалу, но не учел ее осыпаемость.



Поднявшись на высоту около 60 метров, мужчина осознал, что продолжить подъем не сможет, а спуститься самостоятельно ему не под силу. В результате он вызвал спасателей.





«Я держусь одной рукой!» — сообщил турист дежурному и отправил ему координаты.