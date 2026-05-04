В Москве нашли прятавшегося 16 лет россиянина с наркотиками на 45 миллионов рублей

04 мая 2026, 13:40

Разыскиваемого 16 лет москвича задержали с наркотиками на 45 тысяч рублей

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который находится в федеральном розыске с 2010 года. Он и его подельник подозреваются в попытке сбыта 30 кг наркотических средств, стоимость которых составляет 45 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.





На территории гаражно‑строительного кооператива, расположенного на востоке Москвы, мужчины организовали наркоплантацию.





«Около 30 кг приготовленной к сбыту марихуаны изъяли мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Они пресекли деятельность двух жителей столицы, которые подозреваются в покушении на сбыт крупной партии марихуаны», — написала Волк.