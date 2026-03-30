В Подмосковье малыш упал на козырёк подъезда, пока его мать готовила кашу
В посёлке Октябрьском в Люберцах прохожие стали свидетелями ужасного события. Младенец выпал из окна и приземлился на козырёк подъезда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы услышали резкий детский плач и сразу бросились на помощь. Они сняли малыша с навеса и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали младенца для дальнейшего обследования. По предварительной информации, его мать в этот момент готовила кашу.
