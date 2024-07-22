Сажала на цепь и морила голодом: Россиянка истязала детей, чтобы помочь зэку в СИЗО

Многодетная мать одиночка по имени Оксана из Санкт-Петербурга воспитывала 8-летнего сына, 6-летнюю и 1,5-годовалую дочерей. Люди удивлялись, как женщина справляется без поддержки и одна воспитывает троих детей. В соцсетях Оксаны красовались фотографии улыбающихся с ней в обнимку детей и подписью: «Люблю».