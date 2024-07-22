Сажала на цепь и морила голодом: Россиянка истязала детей, чтобы помочь зэку в СИЗО

Фото: istock / Motortion
Многодетная мать одиночка по имени Оксана из Санкт-Петербурга воспитывала 8-летнего сына, 6-летнюю и 1,5-годовалую дочерей. Люди удивлялись, как женщина справляется без поддержки и одна воспитывает троих детей. В соцсетях Оксаны красовались фотографии улыбающихся с ней в обнимку детей и подписью: «Люблю».
Однако за этим скрывалась настоящая детская пыточная. Брат с сестрой жили как настоящие дети-маугли: в антисанитарии, практически без пропитания и на цепи в коридоре. В материале «Радио 1» расскажем, что скрывается за маской любящей матери.
Вместе с этим сама петербурженка не отчаивалась и делала вид, что в её семье отлично. Соседи уверяют — никакого шума и скандалов не было слышно.
Из СИЗО мать-тиранша так никого и не дождалась, отца детей осудили за нападение на знакомого. В настоящее время на саму Оксану возбудили уголовное дело и поместили в изолятор. В скором времени ей будет предъявлено обвинение.
Читайте также:
В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи
Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката
Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске
Легкомысленная матьПо данным правоохранителей, дети записаны только на Оксану, в графе отец стоит прочерк. Как выяснил «КП-Петербург», у женщины есть подруги, которые помнят отца малышей. Они утверждают, что уже тогда понимали, что детки столкнуться с мрачным будущим.
«Оксана сама из неблагополучной семьи, жила с матерью и отчимом. Она раньше работала у нас парикмахером. И к ней часто на работу заходил ее ухажер. Он вел себя довольно агрессивно, как тиран. Это был такой «альфа», прибандиченный. Ничего хорошего ей с ним не светило. Мы все ей говорили об этом, хотели, чтобы она одумалась. Но ей все это нравилось, устраивали такие отношения. Она довольно легкомысленно себя вела», — рассказала изданию знакомая женщины Венера.После рождения сына Оксана уволилась с работы. Поначалу она поддерживала связь с подругами и жаловались им на катастрофическую нехватку денег. Знакомые женщины не решались давать в долг, понимая, что деньги никто не вернет.
Вместе с этим сама петербурженка не отчаивалась и делала вид, что в её семье отлично. Соседи уверяют — никакого шума и скандалов не было слышно.
На цепь — чтобы не елиПозже преподаватели в школе старшего сына заметили, что мальчик изменился и стал запуганным. Они поговорили с ребёнком и выяснили, что мать в последнее время обращается с детьми, как с животными. Живя на детские пособия, горе-мать кормила только себя.
«Мама избивала нас руками и деревянной палкой, когда ей что-то не нравилось. Она нас очень мало кормила, поэтому мы дожидались, чтобы она уснула. Ночью пробирались к холодильнику. Из-за этого она и стала нас сажать на цепь, чтобы мы не ели…», — рассказали на опросе дети.Спустя время силовики и органы ПДН нагрянули в дом петербурженки. В квартире на проспекте Энергетиков они узрели абсолютную антисанитарию – грязь, кошки и собаки, за которым никто не убирал, и море тараканов. Сами дети были голодные. Оксана же не считала себя в чём-то виновной, а следователям заявила, что побои являются её методом воспитания.
Экономила на детях, чтобы кормить зэкаКасаемо отца детей, мать заявила, что воспитывает малышей самостоятельно. Однако по её последним сообщениям в социальных сетях понятно, что она ждала мужчину из СИЗО. Денежные средства женщина тратила именно на него, а не на своих детей. Оксана также написала несколько постов в группе «СИЗО Кресты».
Из СИЗО мать-тиранша так никого и не дождалась, отца детей осудили за нападение на знакомого. В настоящее время на саму Оксану возбудили уголовное дело и поместили в изолятор. В скором времени ей будет предъявлено обвинение.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по ПетербургуПострадавших детей изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, откуда позже госпитализировали в медучреждение. Сейчас прокуратура изучает условия жизни и воспитания малолетних, а также проверяет деятельность органов профилактики, направленную на выявление семей, которые находятся в социально опасном положении.
Читайте также:
В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи
Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката
Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске
Алина Юрчак