Насильник и мучитель детей: Симоньян прокомментировала арест Дурова

На днях стали известны подробности дела бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук, которую обвиняют в участии в подготовке теракта по заказу ВСУ. По версии следствия, девушка вместе с подельником передавала через тайники деньги и взрывчатку. Однако родные и близкие Виктории уверены, что ее использовали, а сама она действовала по незнанию и без злого умысла.