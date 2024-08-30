Насильник и мучитель детей: Симоньян прокомментировала арест Дурова

Фото: istock/Daniil Dubov
Главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между задержанием основателя Telegram Павла Дурова и арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В своем Telegram-канале Симоньян выразила обеспокоенность тем, что западные страны продолжают преследовать людей, которые выступают за свободу информации и независимость от правительственного контроля.
Она также отметила, что подобные действия являются свидетельством двойных стандартов западных стран, которые декларируют свободу слова, но на деле активно подавляют любые альтернативные точки зрения.
Ранее стало известно, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Его арест вызвал волну негодования и опасений среди тех, кто видит в этом шаге попытку давления на независимые платформы и их основателей.
Читайте также:
Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции
Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram
Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым
«Сначала Ассанж, теперь Дуров. В мире, где власть боится правды и независимых голосов, любой, кто бросает вызов системе, рискует оказаться за решеткой», — написала Симоньян.
Она также отметила, что подобные действия являются свидетельством двойных стандартов западных стран, которые декларируют свободу слова, но на деле активно подавляют любые альтернативные точки зрения.
Ранее стало известно, что Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Его арест вызвал волну негодования и опасений среди тех, кто видит в этом шаге попытку давления на независимые платформы и их основателей.
Читайте также:
Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции
Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram
Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым
Елена Перлова