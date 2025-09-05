Таксист «Яндекса» до полусмерти избил подростка в Тюмени
В Тюмени таксист «Яндекс Go» избил подростка до полусмерти. Об этом сообщает местный портал 72.ru.
Инцидент произошёл вечером 4 сентября. Очевидцы отмечают, что 16-летний пострадавший попросил водителя убавить громкость музыки. После этого таксист взбесился, вытащил подростка из машины, бросил его на асфальт и начал пинать. Крики мальчика и фразы о том, что он ещё является ребёнком, не остановили неадеквата.
Когда парню удалось подняться, таксист дважды ударил его в челюсть. Под горячую руку чуть не попали и две женщины, ставшие свидетельницами произошедшего.
Родители подростка вызвали скорую помощь и полицию. Мальчику диагностировали множественные ушибы. Очевидцы не исключают, что водитель мог находиться под влиянием запрещённых веществ.
В результате водителя задержали. В «Яндекс Go» объявили о начале внутренней проверки.
