Россиян ждёт тюрьма за поцелуй во дворе мечети в Турции

05 сентября 2025, 21:31

Фото: iStock/Studia72

Пара туристов из России оказалась под следствием в Турции после того, как обнялась и поцеловалась во внутреннем дворе мечети Чамлыджа в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.