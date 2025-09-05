Россиян ждёт тюрьма за поцелуй во дворе мечети в Турции
Пара туристов из России оказалась под следствием в Турции после того, как обнялась и поцеловалась во внутреннем дворе мечети Чамлыджа в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент вызвал волну негодования среди жителей, а видео с поцелуем быстро разошлось по турецким соцсетям.
В дело оперативно вмешалась местная прокуратура – россияне были задержаны. По данным следствия, их обвиняют по статье об унижении религиозных ценностей. Согласно турецкому законодательству, за это предусмотрено от шести месяцев до года лишения свободы.
На допросе туристы заявили, что не знали о действующих в стране религиозных нормах и не хотели никого оскорбить. Однако, несмотря на раскаяние, дело будет передано в суд.
Мечеть Чамлыджа – одна из крупнейших и самых почитаемых в Турции. На её территории действуют строгие правила поведения.
