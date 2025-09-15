Насильник-педофил оспорил экстрадицию из-за «некомфортной камеры»

15 сентября 2025, 17:06

Насильник оспорил экстрадицию во Францию из-за условий содержания в тюрьме

Фото: Istock/allanswart

Гражданин Афганистана Абдул Ахмадзаи, который сбежал в Великобританию, оспаривает свою экстрадицию во Францию. Там его заочно осудили за изнасилование 14-летней девушки и приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.