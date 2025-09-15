Насильник-педофил оспорил экстрадицию из-за «некомфортной камеры»
Гражданин Афганистана Абдул Ахмадзаи, который сбежал в Великобританию, оспаривает свою экстрадицию во Францию. Там его заочно осудили за изнасилование 14-летней девушки и приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.
36-летний Ахмадзаи заявляет, что опасается слишком тесной камеры в парижской тюрьме. Его адвокат, Стефан Хайман, утверждает, что тюремные условия могут нарушать статью 3 Европейской конвенции о правах человека. Эта статья запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
Хайман отметил, что существует «реальный риск» размещения его подзащитного в камере площадью менее трёх квадратных метров. Поэтому защита хочет заранее выяснить, гарантируют ли французские власти Ахмадзаи кровать и камеру достаточного размера.
Государственный прокурор усомнился, что условия содержания действительно нарушают конвенцию. Суд отложил вынесение решения по экстрадиции до 10 октября.
