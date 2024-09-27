«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы

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Семья из Красноярского края, где четверо детей трагически отравились неизвестным веществом, жила в сложных бытовых условиях в старом доме, а отношения в семействе были сложными. Об этом журналистам рассказали соседи Виноградовых. При этом у следствия не было никаких подозрений в том, что к гибели детей могли быть причастны их родители. Однако ряд проведенных экспертиз показал, что в этом деле не все так однозначно. Какие новые факты вскрылись во время расследования расскажет редакция «Радио 1».
Обстановка в доме, где жили дети
В Сети появились фотографии из дома, где проживали Виктория и Дмитрий Виноградовы, после того как вся страна узнала о смертельном отравлении. На видео, сделанном следователями, видно, что в доме царит хаос: на кухне валяются ботинки, у стула сломана спинка, вещи разбросаны по полу, а на столе горы пакетов. На другой фотографии, сделанной в коридоре, стены почти полностью оголены, а вместо двери в комнату висит простыня. Пользователи соцсетей заметили пустые бутылки от пива.
При этом соседи семейства выражают слова поддержки родителям погибших детей, отметив, что хотя отец семьи иногда употреблял алкоголь, это было не чаще, чем у других. Один из них объяснил, что беспорядок в доме связан с тем, что семья недавно переехала и еще не успела сделать ремонт. По мнению источника aif.ru, семья благополучна, о чем свидетельствует регулярное посещение детьми школы и их опрятный внешний вид.
«Это была хорошая семья, не алкоголики. Дети всегда были опрятны и ходили в школу. Родители трудились с утра до вечера», — поделилась соседка семьи.
Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края
Как складывались отношения между родителями погибших детей
По словам знакомых и друзей Виноградовых, они прекрасно справлялись со своими родительскими обязанностями и любили детей.
«Хорошие люди, трудолюбивые. Как родители — тоже замечательные. Дети у них были воспитанные. Это шок. Не только для меня, но и для всех, кто их знал. Для семьи это огромное горе», — поделился Сидоренко с журналистами «Известий».
Брат главы семейства, Алексей Виноградов, намекнул на то, что между супругами иногда возникали конфликты и отношения между супругами временами бывали сложными.
«Как у всех. Сегодня сложно, завтра любовь, послезавтра — неизвестно», — рассказал он в интервью НТВ.
Что сообщили следователям родители пострадавших детей
«Мы будем нацелены на допросы знакомых и соседей для выяснения внутренних отношений и психоэмоционального состояния взрослых и детей перед трагедией, а также проверим работу социальных служб с данной семьей», — отметил он в заявлении для НТВ.
Одной из предполагаемых причин смерти несовершеннолетних стало употребление продуктов с неизвестным токсическим веществом или паров инсектицидного аэрозоля. С места происшествия были изъяты флаконы аэрозолей, производимых новосибирским заводом. Версия о пищевом отравлении пельменями не подтвердилась, так как в пробах продуктов не нашли превышения вредных веществ. Однако выяснили, что накануне дома использовался дихлофос.
Признание отца
На допросе отец погибших детей признался, что накануне трагедии обработал дом средством от насекомых. После этого семья отправилась гулять, однако уже через пару часов все вернулись домой. При этом жилище не проветривали, в доме была открыта только небольшая форточка. Уже ночью и утром всем членам семьи стало плохо. Они испытали симптомы пищевого отравления.
Криминалист, осматривающий место происшествия, не исключил, что перед распылением глава семьи не изучил инструкцию.
«Возможно, либо не прочитал, либо прочитал, но игнорировал требования инструкции», – сказал сотрудник СК.
Фото: iStock/Motortion
Странная деталь в деле
На трагические события в семье Виноградовых отреагировал бывший Главный санитарный врач России, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«Почему тогда со взрослыми все в порядке? Здесь явно что-то криминальное», – предположил он.
Он также обратил внимание на то, что токсичные дихлофосы, которые могли бы оказать отравляющее действие, уже давно перестали выпускать.
«Кот мог погибнуть от паров токсического вещества. Но как дети погибли – мне трудно смоделировать, потому что токсичный для людей дихлофос остался в 70-80-х годах. А потом стали выпускать дихлофос, который может действовать только на членистоногих, но не на людей. Но чтобы четверо детей умерли вот так, даже если тем старым дихлофосом, которого у нас сейчас в принципе быть не должно... это надо было каким-то образом сделать насильно и специально», – заявил Онищенко.
Кроме того, в анализах четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, обнаружили неизвестный инсектицид, который, предварительно, в дихлофосе не содержится.
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Анастасия Хохлова