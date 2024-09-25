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Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи

25 сентября 2024, 14:56
Фото: iStock/eugenekeebler

Фото: iStock/eugenekeebler

Родственники семьи, которая отравилась в Красноярском крае, нашли у дома мертвого домашнего котенка. Об этом сообщает главное СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Отмечается, что биологические материалы питомца уже отправили на экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти.
«В ходе допросов близких родственников установлено, что у семьи был домашний котенок, труп которого обнаружен ими около дома 22 сентября, после чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — указано в сообщении ведомства.
Напомним, что муж с женой и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети умерли в медучреждении.



Основные версии, которых на данный момент придерживаются следователи, — продукты с токсичным веществом или отравление парами дихлофоса.

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В Москве задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи
25 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/Iulianna Est

Правоохранители задержали в центре Москвы мигранта, который напал на врачей скорой помои. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что мужчина из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики хотели было осмотреть пациента, но в этот момент он набросился на них с кулаками и начал оскорблять. Врачи оперативно вызвали полицию.

Правоохранители смогли скрутить пытавшегося оказать сопротивление мужчину. Его доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС. У одного из них – перелом носа и сотрясение головного мозга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
УФСБ: суд до 25,5 лет сократил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
25 сентября 2024, 14:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Отмечается, что изначально Второй западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде тюремного заключения на срок 26 лет, из которых восемь лет он будет пребывать в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Однако впоследствии Апелляционный военный суд сократил основной срок наказания до 25 лет и шести месяцев лишения свободы. Остальные условия приговора оставлены без изменений.

В марте 2022 года в Греции Недильского завербовал сотрудник военной контрразведки СБУ. После этого россиянин начал собирать сведения об объектах инфраструктуры Московской и Смоленской областей с дальнейшей передачей данных на Украину.

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#украина
#сбу
#теракт
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В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в видео
25 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве арестован блогер Джумабой (Салмон Раджабзода), который оскорблял русских девушек в своих роликах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в СИЗО скандального блогера отправил Чертановский суд столицы. До этого мужчина находился под домашним арестом, однако меру пресечения решили ужесточить.

Согласно информации источника, Джумабою грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, Салмон был задержан 7 января текущего года из-за видео и пранков с разными девушками в столице. В одном из них мужчина упомянул, что «скоро все русские девушки будут наши». Примечательно, что свою вину блогер ​не признавал.

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#суд
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Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ
25 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Гражданина России Ивана Недильского признали виновным в поджоге двух военных комиссариатов на территории Подмосковья и осквернении военных мемориалов в Смоленской области по заданию СБУ и осудили на 26 лет лишения свободы. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Апелляционный военный суд сократил срок лишения свободы до 25 с половиной лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.
«Следствие установило, что Недильский был завербован СБУ в 2022 году. Он собирал и передавал информацию об объектах транспортной и иной инфраструктуры в Подмосковье и Смоленской области для подготовки диверсий, осквернил мемориал в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов и памятник «Скорбящая мать» в Смоленской области, а также устроил поджог двух подмосковных военкоматов», — говорится в сообщении.
Первый поджог был совершён 12 июля 2022 года: Недильский бросил бутылку с зажигательной смесью в задние военного комиссариата в Можайске. А 15 сентября того же года он поджог окно и бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, где находится военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская. 16 сентября Недильского задержали.

Отмечается, что Иван Недильский был осуждён по статьям «Государственная измена», «Покушение на террористический акт», «Участие в террористическом сообществе» и «Вандализм».

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В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына

В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники

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#фсб
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#поджог
#сбу
#московская область
#подмосковье
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В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына
25 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/sqback

В Австрии осудили мужчину, который вместе со своим 14-летним сыном и его другом-подростком совершил серий ограблений, а потом попытался свалить вину на них. Об этом пишет Kronen Zeitung. Мужчина заявлял, что именно дети убедили его пойти на грабеж.
По данным издания, 34-летний житель Вены спланировал и осуществил семь вооруженных ограблений табачных киосков и заправок. Его 14-летний сын и его 17-летний товарищ занимались основной работой, а сам мужчина ждал их в машине, а после оперативно увозил.

Отмечается, что грабители успели награбить около 1500 евро (примерно 155 тысяч рублей).

Во время заседания отец вместе с адвокатом пытались убедить судью, что именно подростки уговорили его.
«Обвиняемому не нужны были бы двое детей для подобных преступлений. Все в точности наоборот: эти двое подбили его на это», — пояснял адвокат.
Однако суд все же приговорил мужчину к лишению свободы.

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#суд
#евро
#подростки
#грабители
#адвокат
#отец
#мужчина
#сын
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В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники
Newsweek: заложники могут находиться в захваченном автобусе в Лос-Анджелесе
25 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/Lubo Ivanko

В Лос-Анджелесе, по предварительным данным, захвачен пассажирский автобус с заложниками. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что в настоящее время автобус окружили сотрудники полиции. Водители и пассажиры могут находиться в заложниках.

На опубликованных в сети кадрах с места события видно автобус, напротив которого стоят несколько машин полиции, сами правоохранители из полицейского управления Лос-Анджелеса, а также вооружённые спецназовцы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области двое мужчин похитили женщину на её же автомобиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#пассажиры
#водитель
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«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности
25 сентября 2024, 13:29

Фото: iStock/Boyloso

Работник платной бригады «скорой помощи» из Подмосковья оказался под подозрением в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней пациентке. На допросе следствия 29-летний парень заявил, что все его действия были продиктованы медицинской необходимостью. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Врач-извращенец из Подмосковья


По информации издания «МК», инцидент произошел 9 сентября. Платная бригада «скорой» доставила 17-летнюю девушку из Балашихи в одну из больниц Подмосковья.

Молодая девушка ощутила резкую боль в животе. Ее бабушка, заподозрив аппендицит, вызвала врачей. В силу своего возраста пенсионерка не смогла сопровождать внучку, и та отправилась в больницу в сопровождении 29-летнего медицинского работника.

По пути в медицинское учреждение девушка утверждает, что несколько раз стала жертвой домогательств со стороны врача. В панике она позвонила матери, чтобы рассказать о произошедшем. Пострадавшая сообщила правоохранителям, что врач даже оставил ей свой номер телефона для связи по поводу диагноза после обследования.


Фото: istockphoto/Iulianna Est

Медик отрицает факт домогательства


В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Однако медик отрицает свою вину, утверждая, что девушка неправильно истолковала обычный осмотр. Водитель скорой помощи также заявил следователям, что не видел никаких противоправных действий. Камер видеонаблюдения в автомобиле «скорой» установлено не было.

Реакция общественности


В социальных сетях ситуация стала широко обсуждаться общественностью. Мнения разделились: одни полагают, что девушка могла действительно неправильно понять молодого врача, а другие уверены – медик злоупотребил своим положением.

«Что он, за грудь ее трогал? Возможно, ей просто показалось», «Провести проверку немедленно. Невиновного не накажут, а сойдет с рук, так страшно будет вызывать скорую», – пишут пользователи Сети.

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#насилие
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В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
SHOT: В Люберцах акушер раздавил младенцу голову щипцами во время сложных родов
25 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Люберцах акушер раздавил голову младенцу, доставая щипцами из матери. Ребенок скончался через день. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в начале августа 28-летняя девушка приехала на роды в Московский областной центр охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды проходили сложно порядка 15 часов. Тогда медики решили использовать щипцы, чтобы вытащить голову младенца.

В процессе ребенку расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов малыша положили в реанимацию, но он умер из-за множественных травм. Согласно результатам ​экспертизы, во время родов акушеры сильно травмировали грудничка, из-за чего у него появился отек мозга и кровоизлияния в различные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Пропавшую под Омском пенсионерку спустя неделю нашли связанной в погребе
Под Омском избили 72-летнюю пенсионерку и бросили в погреб из-за тысячи рублей
25 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Об этом сообщает региональное СУ СКР. Отмечается, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.
По данным ведомства, все произошло в начале сентября, когда мужчина пришел к пенсионерке починить пол, однако у них возник конфликт по поводу оплаты его работы. В пылу ссоры работник избил и связал бабушку, забрал у нее тысячу рублей и телефон, а после бросил ее в погреб.

Тревогу забила дочка пенсионерки, которая не могла до нее дозвониться. Полицейские, получив от нее обращение, пришли к бабушке домой, где и нашли ее.
«Потерпевшая, пролежавшая больше недели без еды и воды в полузакрытом погребе, была госпитализирована с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения, ее жизнь врачам удалось спасти, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, женщине оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.
Уголовное дело пока что возбудили по статье о грабеже, рецидивиста арестовали. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных мужчиной преступлений.

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