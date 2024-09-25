Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи

Фото: iStock/eugenekeebler
Родственники семьи, которая отравилась в Красноярском крае, нашли у дома мертвого домашнего котенка. Об этом сообщает главное СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Отмечается, что биологические материалы питомца уже отправили на экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти.
«В ходе допросов близких родственников установлено, что у семьи был домашний котенок, труп которого обнаружен ими около дома 22 сентября, после чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — указано в сообщении ведомства.Напомним, что муж с женой и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети умерли в медучреждении.
Основные версии, которых на данный момент придерживаются следователи, — продукты с токсичным веществом или отравление парами дихлофоса.
Читайте также:
Дихлофос могли умышленно добавить в еду отравившимся в Красноярском крае
Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности
Данил Пономарев