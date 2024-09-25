Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи

Гражданина России Ивана Недильского признали виновным в поджоге двух военных комиссариатов на территории Подмосковья и осквернении военных мемориалов в Смоленской области по заданию СБУ и осудили на 26 лет лишения свободы. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Апелляционный военный суд сократил срок лишения свободы до 25 с половиной лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.