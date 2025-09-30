Насиловал четыре дня: мать выдала 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего друга семьи

30 сентября 2025, 19:34

В Казахстане школьницу выдали замуж за друга семьи, который ее изнасиловал

Фото: iStock/Boyloso

В Казахстане мать и отчим выдали 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего друга семьи. Тот оказался насильником, сообщает местное издание NUR.kz.





Инцидент произошел в марте этого года в Каараганде. Мужчина забрал девочку из дома и четыре дня держал в заточении. За это время он несколько раз над ней надругался. Вскоре «жениха» поймали, когда он пытался уехать из города. Теперь ему грозит от 15 до 17 лет лишения свободы.



Отец пострадавшей просит привлечь к ответственности бывшую жену и ее нового мужа. Органы опеки также потребовали лишить их родительских прав, однако суд этот иск отклонил. Родитель возмутился таким решением.

«Это отчима друг, старый друг, они очень давно знакомы, он решил другу предложить мою дочь. Это уже не сводничество, это уже сутенерство», — заявил мужчина.