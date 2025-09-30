В Махачкале мужчина преследовал школьницу и хватал её вещи
В Махачкале задержали мужчину, который приставал к школьнице. Он состоял на учёте.
Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, инцидент произошёл во вторник, в районе восьми утра. Мужчина сначала начал преследовать десятиклассницу и что-то ей говорить, а затем начал хватать за сумку.
К счастью, девочка не пострадала – она успела спрятаться в подъезде. Происходящее заметил прохожий, который вмешался и остановил мужчину. Он провёл с ним краткую беседу, после чего обидчик удалился.
Однако далеко уйти ему не удалось. Другие очевидцы успели вызвать полицейские, которые оперативно задержали педофила и доставили его в отдел.
