Насиловал и прижигал окурками: на Мадагаскаре кастрируют мужчину за изнасилование и пытки маленькой девочки

16 июля 2025, 19:05

На Мадагаскаре кастрируют мужчину за изнасилование и пытки маленькой девочки

Фото: istockphoto/Zabavna

Мужчину кастрируют на Мадагаскаре за изнасилование и пытки маленькой девочки. Как пишут Telegram-каналы, все произошло год назад, когда 23-летний Джонни Уильям заманил ребенка в заброшенный дом, затем связал и изнасиловал.