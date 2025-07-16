Насиловал и прижигал окурками: на Мадагаскаре кастрируют мужчину за изнасилование и пытки маленькой девочки
На Мадагаскаре кастрируют мужчину за изнасилование и пытки маленькой девочки
Мужчину кастрируют на Мадагаскаре за изнасилование и пытки маленькой девочки. Как пишут Telegram-каналы, все произошло год назад, когда 23-летний Джонни Уильям заманил ребенка в заброшенный дом, затем связал и изнасиловал.
Совершая половой акт, насильник прижигал девочку окурками и избивал. После содеянного он укусил жертву за губы, придушил и накрыл москитной сеткой. Изверг считал, что она скоро умрет, но ребенку удалось выжить.
Мать узнала от дочери, какой кошмар ей пришлось пережить. Недавно таксиста приговорили к пожизненному лишению свободы, но судья еще назначил ему хирургическую кастрацию.
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