Пьяный мужчина вломился в квартиру к молодой девушке в Петербурге
Пьяный мужчина вломился в квартиру к молодой девушке в Петербурге. Её молодой человек забыл закрыть дверь, когда ушёл на работу, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 19-летняя Лиза проживает со своим парнем в Невском районе. Девушка была одна дома, как вдруг в шесть часов вечера открылась входная дверь. Она подумала, что вернулся возлюбленный, однако на пороге увидела 59-летнего Сергея – так он представился сам.
Девушка рассказала, что в момент встречи с незнакомцем только вышла из ванны и была в одной футболке. Лиза очень испугалась, что мужчина сейчас её изнасилует. На все просьбы покинуть её квартиру он не реагировал, лишь ходил по жилью и осматривал комнаты.
Напуганная девушка позвонила парню, который сразу же вернулся домой. Он вывел мужчину в подъезд, где неадекват начал орать на пару, несколько раз замахнулся на Лизу и угрожал своими связями.
Позже Сергея нашла какая-то женщина и увела. А возлюбленные отправились в полицию писать заявление.
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