Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале сожалеет, что сбил силовика
Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале, Мутвалы Шыхлински, заявил в суде о глубоком сожалении в связи с наездом на сотрудника силового ведомства.
Инцидент произошел 1 июля во время задержания его отца, Шахина Шыхлински, возле ТЦ Baku Plaza. Мутвалы уверяет, что не видел силовика и наехал на него случайно. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), предусматривающую до пяти лет лишения свободы.
Шахин Шыхлински проходил по делу как свидетель по уголовному делу азербайджанской ОПГ, пишет URA.RU.
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