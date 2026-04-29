«Насиловал и ставил коленями на гречку»: В Кузбассе отчим полгода издевался над падчерицей

29 апреля 2026, 10:37

В Кузбассе отчим полгода насиловал падчерицу и ставил ее коленями на гречку

В Осинниках Кемеровской области 36-летний мужчина на протяжении полугода насиловал и избивал свою малолетнюю падчерицу. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, следствие установило, что мужчина систематически издевался над девочкой. Он бил ребенка ремнем и проводом, а также ставил коленями на рассыпанную гречку.





«Кроме того, пользуясь возрастной незрелостью потерпевшей, мужчина неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в пресс-центре.