«Насиловал и ставил коленями на гречку»: В Кузбассе отчим полгода издевался над падчерицей
В Осинниках Кемеровской области 36-летний мужчина на протяжении полугода насиловал и избивал свою малолетнюю падчерицу. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, следствие установило, что мужчина систематически издевался над девочкой. Он бил ребенка ремнем и проводом, а также ставил коленями на рассыпанную гречку.
«Кроме того, пользуясь возрастной незрелостью потерпевшей, мужчина неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в пресс-центре.
Так, Осинниковский городской суд признал подсудимого виновным по шести эпизодам и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет «Сiбдепо». Также мужчина должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу, а значит, отчим может его обжаловать.