Полицейский насиловал детей в течение нескольких лет, а их мать была в курсе

25 апреля 2026, 15:14

Полицейский годами насиловал падчериц на Урале

В Свердловском областном суде стартовал закрытый процесс над семейной парой из Нижней Салды. Об этом пишет KP.RU.





41-летнего экс-полицейского-кинолога Андрея обвиняют в многолетнем растлении двух падчериц, а его 36-летнюю жену Анастасию, которая на следствии взяла вину на себя, — в укрывательстве и соучастии. Супругов задержали еще в апреле прошлого года. По версии следствия, в семье, где воспитывалось пятеро детей, мужчина годами совершал насильственные действия в отношении девочек.



Старшая дочь долго молчала, но в итоге открылась тете, и та обратилась в полицию. При обыске в доме обнаружили секс-игрушки. Знакомая пары призналась, что произошедшее стало шоком, особенно учитывая статус Андрея как сотрудника полиции, и что Анастасия раскаялась. Мужчине вменяют десятки эпизодов, включая насильственные действия, покушения на изнасилование и развратные действия группой. Жене — 35 аналогичных эпизодов и две статьи за неисполнение обязанностей по воспитанию.



Адвокат Сергей Колосовский отметил, что женщину могут признать соучастницей, даже если она сама не применяла насилие. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области результаты расследования не комментируют.



